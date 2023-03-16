ما جديد المعطيات حول عملية التسلل إلى إسرائيل؟

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي, صباح اليوم الخميس, أنه يبدو أنَّ "منفّذ العملية, فلسطيني الأصل من أحد مخيمات اللاجئين في لبنان ويحتمل أنه يتبع فرع "حماس".



وكانت قد أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أنها "قتلت شخصًا تسلل "على ما يبدو" من لبنان، بعد تفجيره عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو قرب مدينة حيفا".



وجاء ذلك في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة الإسرائيلية، بعد "تعتيم" كبير على القضية.



وخلال اليومين الماضيين، تزايدت التساؤلات في الإعلام الإسرائيلي حول حقيقة ما حدث قرب مفترق مجيدو، وسبب فرض حظر نشر حول القضية، وسط تكهنات باستخدام منفذ الهجوم عبوة ناسفة "نوعية" كتلك التي كانت تستخدم ضد القوات الإسرائيلية لدى اجتياحها جنوب لبنان عام 1982.