خبير يعلق على ظهور ابنة الرئيس المصري بعقد ألماس

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انتقد نائب رئيس تحرير دار أخبار اليوم، محمد مخلوف، ما يتم تداوله من قبل اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان، حول ظهور ابنة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعقد ألماس.

وانتقد الخبير المصري في حديث لـRT ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب ظهور ابنة الرئيس المصري آية السيسي ووالدتها السيدة انتصار السيسي، في حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني ملك الاردن، قائلا: " ظهرتا بصورة راقية للسيدة المصرية أمام العالم، وكفاية هري، هما ما لقوش في الورد عيب، قالوا أحمر الخدين، وهذه هي عادة تنظيم الاخوان الإرهابي ولجانه الكاذبة".

وأكد أن أسرة الرئيس السيسي بسيطة للغاية ومتواضعة جدا، رغم أنهم من أكبر وأغنى عائلات مصر، وهذه البساطة التي يتمتعون بها هي سر حب المصريين لهم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعتبر هو الرئيس الوحيد الذي أسرته غير معتادة الظهور في الإعلام ولا حرمه السيدة انتصار، وتظهر في مناسبات قليلة من باب البرتوكول، لافتا إلى أن صورة كريمة الرئيس آية السيسي، صورة بسيطة جدا، حيث ظهرت ترتدي فستان هادئ ومكياج بسيط، فضلاً عن إن ملامحها مصرية جداً، كما ان أبناء الرئيس، كل منهم يؤدي عمله بكل هدوء وبعيد عن الأضواء، ولم ينخرطوا في العمل السياسي أو مجال البزنس، وبمناسبة هذا الموضوع فإن الرئيس السيسي ترك كل من أبناءه يعتمد على نفسه في عمله، ولم يتوسط لأحد منهم، وهذا الكلام ليس مجاملة، بل معلومات عرفتها من بعض رؤساء أبناء الرئيس في العمل.

وقال: "هناك مبالغة كبيرة في سعره من قبل أهل الشر ، لدرجة الأمر أصبح وكأنه مزاد كل صفحة كتبت سعر أعلى من الآخر ، لكن أياً كان ثمنه فهذا أمر طبيعي وليس هناك أية مشكلة، فهي ابنة رئيس مصر وتمثل سيدات مصر في هذه المناسبة، ولابد أن تظهر بشكل لائق وهو ما حدث بالفعل وظهرت بشكل مشرف لسيدات مصر، فلم نجدها مثلاً تتراقص بطريقة غير لائقة أو تشرب الخمور مثل غيرها في مثل هذه الاحتفالات، يجب أن ننظر للأمور بموضوعية وليس بنظرة انتقاد سياسي، وغير مقبول الترصد وتتبع والتهكم على التصرفات الشخصية لأبناء السيسي، وشهادة أقولها للتاريخ هذا الرجل البطل الوطني تحمل ما لا تتحمله الجبال لتحيا مصر وشعبها في آمان وسلام، ولن يستطع أي شخص سواء عادي أو مسئول أو رئيس دولة أن يتحمل هذه السخرية المصنوعة التي تستهدف أسرته، لكني أقول له متزعلش هذه ضريبة النجاح والإخلاص والشرف في زمن عز فيه الشرف".