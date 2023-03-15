بالفيديو- طرَد ضيفه التركي مباشرةً على الهواء... اعتقال مدير القناة!

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اعتقلت السلطات التركية، الأربعاء، مدير قناة "أورينت" السورية، والإعلامي السوري، أحمد الريحاوي، بعد قيامه بطرد ضيف تركي على الهواء مباشرة خلال بث برنامج تلفزيوني.



وقالت قناة أورينت في منشور على "فيسبوك"، الأربعاء، إن "السلطات التركية أوقفت مدير أورينت، علاء فرحات، ومقدم برنامج تفاصيل، أحمد الريحاوي، بعد شكوى تقدم بها، أوكتاي يلماز (محلل سياسي تركي)، بعد حلقة تفاصيل التي بثت هذه الليلة".



من جانبه طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان "السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الاعلامي السوري، أحمد الريحاوي، الذي جرى توقيفه في مركز أمني تركي، على خلفية طرد محلل سياسي تركي من الاستديو ضمن حلقة تتحدث عن انتهاكات الجندرما التركية".

وفي التفاصيل انتشر فيديو لحلقة برنامج تفاصيل على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما (قوات الدرك التركية) على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد مقتل ثلاثة أشخاص.



وبعيد السؤال قال الضيف التركي: "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟".



وبدأ الجدال بين الإعلامي وضيفه، وادعى الأخير أنه "لم يكن يعلم بمضمون الحوار"، قبل أن يطلب منه الريحاوي مغادرة الاستديو.



وقال الريحاوي "إما أن تناقش باحترام وأدب أو غادر الحلقة" ليقوم بعدها الضيف التركي بسحب أوراق المقدم من على الطاولة وتمزيقها ومغادرة الاستديو".