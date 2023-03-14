مصر.. المؤبد لنجل وزير سابق وتغريمه 359 ألف جنيه

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قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين، بمعاقبة المتهم عبد الله. ح. ب. نجل وزير البترول المصري السابق، بالسجن المؤبد وتغريمه 359 ألف جنيه وعزله من وظيفته، بتهمة الرشوة.

وأعفى القضاء المتهمين الثاني والثالث مقدمي الرشوة من العقاب.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم عبد الله. ح. ب، بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وذكر التحقيق أن المتهم طلب وأخذ من المتهم الثاني أشرف ناجح، صاحب ومدير شركة للخدمات والتوريد، 279 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد عمالة بمقرات عمله إلى شركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

كما بينت التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وطلب وأخذ من المتهم الثالث حسن ب.، 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات نقل المشاركين في المؤتمرات التابعة لمقر عمله لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.