living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استقالات جماعية وإضراب.. القطاع الصحي يستنفر بليبيا

14
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تواجه ليبيا نقصا في العاملين في القطاع الصحي السنوات الأخيرة؛ نتيجة الفوضى الأمنية العارمة التي تضربها منذ عام 2011، وأدت إلى هجرة بعض الكفاءات لخارج البلاد، وعزوف العمالة الأجنبية عن القدوم إلا بأعداد قليلة.
 
هدّدت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في كل المستشفيات والمرافق الصحية، 20 مارس، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على جدول المرتبات الموحّد الذي يعتبرونه "مجحفا".
 
يقول نقيب الأطباء الليبي محمد الغوج، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النقابة العامة للأطباء بجانب النقابات الطبية الأخرى "ترفض بشكل تام جدول المرتبات الموحد، وتطالب الجهات المختصة بسرعة إعادة تقييمه، وفقا للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية، ومِن ثم تنفيذه لخدمة الصالح العام".
 
حذر الغوج من اتجاه عدد كبير من العاملين لتقديم استقالاتهم، وذلك بعد سنوات طويلة من رفعهم المطالب الخاصة برفع رواتب جميع أعضاء الأطقم الطبيعة دون استجابة من المسؤولين.
 
"حاولنا مرارا"
 
ينفي نقيب الأطباء مسؤولية العاملين في القطاع الصحي عما سيحدث مستقبلا، أو تهديد الوضع بالإضراب، قائلا إن النقابة "أرسلت تحذيرات عدة إلى الجهات المعنية قبل اللجوء للإضراب، لكن لم يتم التوصل لحل جذري للمشكلة التي يعانيها القطاع منذ سنوات".
 
يحدد الغوج مطالب الأطباء بشكل تفصيلي:
 
تفعيل القرار 885 للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
 
دفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا.
 
اعتبار العناصر الطبية التي توفيت نتيجة أعمالهم خلال الجائحة شهداء واجب.
 
توفير التأمين الطبي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلاوة التدريس، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
 
توفير المعدات والمستلزمات الطبية وبيئة ملائمة للعمل.
 
مكافحة الفساد والنهوض بقطاع الصحة.
 
"نتعرض لمؤامرة"
 
حسب تعبير الغوج، فإن الأطباء في ليبيا "يتعرضون لمؤامرة واضحة؛ لذلك لا تتوقف طلبات أعضاء النقابة عند المطالب المالية فقط، بل تمتد إلى المطالبة بضرورة رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع الليبي في المؤسسات الصحية التي تعاني الأزمات".
 
يشدد نقيب الأطباء على أن مكافحة هذه "المؤامرة" التي تؤدي لهجرة الأطباء للخارج وتقديم استقالات جماعية، هي في تحسين بيئة العمل في القطاع والاستجابة للمطالب المذكورة.
 
كما يُرجع الغوج أسباب اللجوء للإضراب إلى أنه نظرا لعدم استجابة الجهات المعنية لسنوات "يلزم إجبارها على التعامل بجدية مع مطالب القطاع الصحي؛ حفاظا على صحة الشعب الليبي أمام الوضع المتردي في البلاد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout