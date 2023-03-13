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بلا حصانة أو إخوان.. برلمان تونس يتأهب للانطلاق بهذه الملفات

13
MARCH
2023
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ينعقد برلمان تونس، الإثنين، بقرار رئاسي بعد عامين من تجميده للمرة الأولى في تاريخ البلاد، من دون حصانة أو عناصر من أحزاب إخوانية، ومن المفترض أن يناقش جملة من القضايا المهمة في مقدمتها اختيار رئيس له ومعالجة القوانين الخاصة بالاقتصاد.
وفند خبراء تونسيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أهم الملامح المميزة للبرلمان الجديد، وأيضا أهم الملفات على جدول أعماله.
 
وكشف المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، ملامح الجلسة الأولى للبرلمان، وأبرزها:
 
أولا: سيرأس الجلسة وفق الدستور التونسي أكبر الأعضاء سنا يعاونه أصغرهم، إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
ثانيا: تفتتح الجلسة بقراءة رئيسها أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بالمقاعد وعددهم 154 نائبا.
ثالثا: سيشهد الرئيس المؤقت حلف اليمين الدستورية لمجلس نواب الشعب، خلال الجلسة الافتتاحية، الإثنين.
رابعا: ستشهد الجلسة الأولى أيضا الترتيبات لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما تزال الأطراف الفائزة متردد حتى الآن بشأن عملية انتخاب الرئيس الجديد الذي سيتولى مهام عمله لمدة 5 سنوات.
 
أبرز المرشحين
 
خلال الأيام القليلة الماضية تداولت أوساط سياسية أسماء عدد من المرشحين لرئاسة برلمان تونس، أبرزهم إبراهيم أبو دربالة العميد السابق للمحامين التونسيين، كما أعلنت "حركة الشعب" و"لينتصر الشعب" عن الإعداد لمرشحين لرئاسة المجلس، وبرز اسم بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
 
ملامح مميزة
 
يرى المحلل السياسي التونسي بسام حمدي أن أبرز الملامح المميزة للبرلمان التونسي الجديد، أنه جاء وفق قانون انتخابي جديد أقر وفق خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021.
 
كما ينعقد البرلمان التونسي للمرة الأولى من دون حصانة تشريعية ممنوحة للنواب، وفق القانون الجديد، كما أنه يمنح المواطن حق عزل النائب في حال تخاذله عن أداء مهامه.
 
ويشير المحلل التونسي أيضا، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن البرلمان الجديد جاء خاليا من عناصر حزب النهضة الإخواني بعد عزلهم سياسيا.
 
ومن الملامح المميزة للبرلمان الجديد أيضا هيمنة الشباب على تركيبته بواقع 73 مقعدا، حيث صعدت الأسماء المستقلة والوجوه الجديدة في الساحة السياسية، في حين لم يفز المترشحون المتحزبون سوى بـ8.4 بالمئة من المقاعد (13 مقعدا)، بينما ستكون المرأة ممثلة بنسبة 16بالمئة (25 مقعدا).
 
أبرز الملفات
 
يقول المحلل السياسي نزار الجليدي إن البرلمان الجديد سيكون معنيا بعدة ملفات مهمة عقب الانتهاء من الترتيبات الأولية التي ستشهدها الجلسة الأولى، أهمها تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاقتصاد للمساهمة في إنهاء حالة التأزم الاقتصادي.
 
كما سيعني البرلمان وفق الجليدي بحزمة إجراءات تتعلق بالإصلاحات السياسية التي تتوافق مع آليات وخطط عمل الدولة، استعدادا لانطلاق الجمهورية الجديدة.
 
ويرى الجليدي أن البرلمان سيعمل بسرعة قصوى على كافة الملفات التشريعية، تزامنا مع مساعي الإصلاح السياسي التي تقودها البلاد.
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