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"داعش" يكشف اسم منفذ هجوم بلخ.. والهدف: أحد أكبر مسؤولي طالبان

10
MARCH
2023
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كشف تنظيم "داعش" عن اسم منفذ الهجوم الانتحاري الخميس الذي أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ في شمال أفغانستان وشخصين آخرين في مكتبه، وذلك بعدما أكد مسؤوليته عن التفجير.
 
 
وقال التنظيم في وقت متأخر أمس الخميس إن منفذ الهجوم هو عبد الحق الخراساني، مضيفا أن الخراساني مر بجميع الإجراءات الأمنية لدخول المبنى الرسمي وتنفيذ الهجوم.
 
وكانت الشرطة المحلية أعلنت أن هجوم أمس الخميس في مدينة مزار الشريف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الحاكم داود مزمل وإصابة أربعة آخرين.
 
وعلق ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على الهجوم قائلا إن مزمل قتل "على يد أعداء الإسلام"، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري بالحادث لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
 
 ويعد مزمل أحد أكبر مسؤولي طالبان الذين قتلوا منذ توليهم السلطة في منتصف أغسطس 2021 عندما انسحبت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب.
 
وفي الأشهر الأخيرة، شنت طالبان حملة قمع على تنظيم "داعش" حيث قتلت قواتهم الأمنية عدة أعضاء إقليميين، بينهم قادة، في عمليات منفصلة في فبراير.
 
وبحسب مجاهد، احتجزت قوات طالبان أيضا عناصر من داعش، بما في ذلك رعايا أجانب يخططون لهجمات مميتة، خلال مداهمات.
 
ويعتبر الفرع الإقليمي لتنظيم "داعش" المعروف باسم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان - منافسا رئيسيا لطالبان. وزادت الجماعة المسلحة من هجماتها في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على البلاد في أغسطس 2021، شملت الأهداف دوريات طالبان وأفراد الأقلية الشيعية في البلاد.
 
 
روسيا اليوم
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