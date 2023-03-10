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مقتل فلسطيني برصاص مستوطن بزعم محاولته تنفيذ عملية بالقرب من قلقيلية

10
MARCH
2023
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شاب فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص مستوطن بزعم محاولته تنفيذ عملية بالقرب من قلقيلية.
 
وذكر موقع "عرب 48" أن أحد المستوطنين، وهو صاحب مزرعة بالقرب من مستوطنة "كرنيه شومرون" التي أقيمت عام 1978 على أراضي القرى الفلسطينية كفر لاقف، جينصافوط، ودير استيا في وادي قانا بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، قتل شابا فلسطينيا، صباح اليوم الجمعة، بزعم محاولته تنفيذ عملية، إذ أطلق النار عليه مدعيا أنه شاهده قادما إلى مزرعته بالسكاكين والعبوات الناسفة في يديه.
 
من جهتها، أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، أن "الشاب اقترب من المستوطن وهو يصرخ "الله أكبر"، وبحوزته عدة سكاكين، وحاول طعن المستوطن الذي قام بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلا على الفور".
 
وادعت الإذاعة أنه عثر بحوزة الفلسطيني على عدة سكاكين وعبوات محلية.
 
يأتي ذلك بينما هاجم مستوطنون اليوم الجمعة بلدة كفر الديك، غرب سلفيت في الضفة الغربية، بحماية من القوات الإسرائيلية وحطموا سيارات المواطنين.
روسيا اليوم
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