living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. الحكم على وزير أسبق بالسجن المشدد

10
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور حكم بالحبس المشدد على وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي.
 
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر "فيسبوك" إن حكما غيابيا بالحبس الشديد صدر بحق الوزير الأسبق "لإقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمدا".
 
وأوضحت الهيئة أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قرار حكم غيابيا يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين على وزير النقل الأسبق".
 
 
وبينت الدائرة "قيام المدان بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمدا، إثر إبرام عقد بين الشركة العامة لموانئ العراق وإحدى الشركات لاستئجار قطعة أرضٍ بمساحة 67 ألف متر مربع، في ميناء المعقل، لغرض إنشاء مجمع علمين خلافا للقانون".
 
وأضافت أن المحكمة "وجدت الأدلة المتوفرة في هذه القضية كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت حكمها بحق المدان وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العام، وإصدار أمر قبض بحقه"، إضافة إلى "إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout