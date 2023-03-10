استئناف الملاحة في مطار حلب اعتبارا من الجمعة

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أعلنت وزارة النقل السورية، يوم الخميس استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من صباح يوم الجمعة.

وبينت الوزارة، ووقفا لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مطار حلب فجر الثلاثاء الماضي.

ودعت الوزارة جميع شركات الطيران لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، وقالت إن المطار مستعد لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال على مدار الساعة.

ويوم الثلاثاء، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن غارة جوية إسرائيلية عطلت الخدمات في مطار حلب، وأجبرت السلطات السورية على إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تحمل مساعدات لمتضرري الزلزال.

وتسببت الغارة الإسرائيلية وفقا لوسائل الإعلام السورية في "ضرر مادي" بالمطار، دون أن تتطرق لذكر حدوث وفيات أو إصابات.