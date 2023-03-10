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أمطار وفيضانات تجتاح العراق.. وفيات بكركوك واستنفار في بغداد

10
MARCH
2023
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تشهد العديد من المحافظات العراقية منذ الأربعاء، موجة عاتية من العواصف الرعدية والأمطار العنيفة، لا سيما في بغداد والسليمانية وكركوك وكربلاء وديالى وصلاح الدين .
أمطار قياسية
 
وأدى انهمار الأمطار الغزيرة والمتواصلة، الخميس، لإغراق العديد من الشوارع في مدن وبلدات، كما حصل في مدينة السليمانية التي أعلنت دائرة الأرصاد الجوية فيها، أن نسبة هطول الأمطار تجاوزت 100 ملم خلال بضعة ساعات فقط.
 
 
 
حالة إنذار قصوى
 
السلطات المحلية أعلنت في بعض المحافظات المتضررة، عطلة رسمية الخميس، جراء تساقط الأمطار بغزارة، والتي من المرجح أن تتواصل حتى نهاية الأسبوع.
 
أمانة بغداد استنفرت، معلنة حالة الإنذار القصوى لمواجهة خطر السيول والفيضانات المتشكلة، خاصة مع غمر المياه لأحياء وطرقات، وتسربها لداخل المنازل في العديد من مناطق العاصمة.
 
وفيات وأضرار
 
في محافظة كركوك شمالي البلاد، تم الإعلان عن انهيار سقف منزل طيني في إحدى القرى، نجم عنه وفاة أم وطفليها (4 أعوام وعامان).
 
مناطق وأحياء واسعة في السليمانية وحلبجة، تضررت كذلك نتيجة الفيضانات المطرية، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة لحقت ببيوت وسيارات ومزارع.
 
شهود عيان
 
ريبوار سعيد، وهو من سكان السليمانية، كشف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن صعوبة الوضع الذي يعيشه سكان المنطقة، قائلا: " تفاجأنا بعد انقضاء فترة التسوق ونحن عند بوابة الخروج بانهمار كثيف جدا للمطر، لدرجة أن النفق القريب من هذا المركز غمرته المياه تماما".
 
و"تعطلت حركة السير وغمرت مياه الأمطار التي كانت تصل لما فوق الركب، عددا من السيارات الصغيرة"، بحسب سعيد.
 
 
يشار إلى أن مقاطع ومشاهد الفيضانات المروعة التي سببتها الأمطار الغزيرة داخل مدن عراقية، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، لتوثق غمر سيارات، مما تسبب في تعطل حركة المرور، إلى جانب تسرب المياه للمنازل.
 
من جانبها، استنفرت الجهات الأمنية والبلدية لإنقاذ العالقين، وفتح مصاريف الأمطار المسدودة نتيجة قوة الهطول المتواصلة على مدى ساعات.
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