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الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة منفذ هجوم تل أبيب في رام الله

10
MARCH
2023
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اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، متوجهةً لمنزل منفذ عملية إطلاق النار فيتل أبيب معتز الخواجا.
 
وكانت أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت محيط منزل عائلة الخواجا في نعلين، وسط ترجيحات لهدمه.
 
واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وسكان بلدة نعلين، في حين ناشدت مآذن المساجد؛ للتصدي لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة.
 
وفي وقت سابق قرر وزير الدفاع الاسرائيلي اتخاذ إجراءات "فورية"؛ لهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار بمدينة تل أبيب.
 
وأسفرت العملية عن مقتل المنفذ وإصابة خمسة اسرائيليين وُصفت جراح أحدهم بـ"الميؤوس منها"، وذلك خلال إطلاق النار عليهم في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب.
 
وقالت حماس في بيان إن منفذ إطلاق النار في تل أبيب، ويبلغ من العمر 23 عاما، هو أحد أعضائها.
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