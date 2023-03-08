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نتنياهو يستقل مروحية هربا من الاحتجاجات

8
MARCH
2023
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يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مقر إقامته بالقدس إلى مطار بن غوريون للتوجه إلى إيطاليا، مستقلا مروحية، بسبب الاحتجاجات التي من المتوقع أن تشهد قطعا للطرقات.
 
نتنياهو يستقل مروحية هربا من الاحتجاجاتأكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط يهددون بترك الخدمة إذا استمر "الإصلاح القضائي"
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن منظمي الحركة الاحتجاجية ضد خطط الإصلاح القضائي الحكومية، يستعدون لإقامة "يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية"، يوم الخميس، حيث يخطط المحتجون لقطع الطرق المؤدية لمطار بن غوريون، وذلك يتزامن مع يوم مغادرة نتانياهو إلى إيطاليا في رحلة رسمية، إذ من المرجح أن يغادر القدس إلى المطار عبر طائرة عمودية تجنبا لقطع الطرق المحتمل.
 
وتسعى الحملة إلى تعطيل الحياة اليومية كجزء من الاحتجاجات المستمرة، على غرار "يوم الاضطراب الوطني" الأسبوع الماضي، حيث نفذ المتظاهرون إضرابات عمالية محدودة وقطعوا طرق سريعة.
 
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) أن المحتجين يسعون لتعطيل 100 رحلة جوية خلال يوم المظاهرات المرتقب، مشيرة إلى أن الإسرائيليين الذين يعيشون في إيطاليا يخططون أيضا للتظاهر ضد نتانياهو خلال إقامته في روما.
 
ومنذ أسابيع، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع الإصلاحات القضائية الذي أعلن عنه وزير العدل، ياريف ليفين، والتي يراها معارضون أنها تقوض الطابع الديمقراطي للبلاد.
 
في الأسبوع الماضي، نظم متظاهرون مسيرة رئيسية في تل أبيب وأغلقوا تقاطعا رئيسيا بالمدينة خلال "يوم الاضطراب" ضد الإصلاحات القضائية.
روسيا اليوم
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