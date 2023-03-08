"السائق تجاوز السيمافور".. كيف وقع حادث قطار قليوب؟

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كشفت وزارة النقل المصرية، عن سبب حادث خروج قطار عن مساره بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة مواطنين وإصابة 23 شخصا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إن الحادث وقع في الساعة السابعة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي، أثناء دخول قطار ركاب يحمل رقم "557" بمحطة قليوب، لمقابلة قطار آخر، لكن السائق تجاوز "السيمافور المغلق"، واستمر بالسير مما أدى لدخول القطار إلى السكة المنتهية بالجزء الخاص بالحماية في نهاية الطريق.

و"السيمفاور" يشبه إشارة المرور، ويوضع عليه أذرع للإشارات المختلفة للقطارات.

وأوضح البيان أنه نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى من القطار عن القضبان، مشيرة إلى أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار.

ووجه وزير النقل المصري كامل الوزير، رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث، والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات.

وقال مصدر مُطلع بوزارة النقل المصرية، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه جرى التحفظ على سائق القطار لسماع أقواله في الحادث.

وفي وقت سابق، قرر النائب العام في مصر، تشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئنافِ طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.

ولا يزال حصر أعداد الضحايا جارياً حتى الآن، حسبما أفاد المتحدث باسم الصحة المصرية حسام عبدالغفار، لسكاي نيوز عربية.

وأوضح أن المصابين يتلقون الخدمة في مستشفى قليوب العام، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة.