الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات لاقتحام الحرم القدسي

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حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع ما يُسمى بـ "عيد بوريم".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية في بيان: "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وترى فيها إمعانا بالانقلاب على تفاهمات العقبة".

وطالب البيان "بتدخل دولي وأميركي لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان".

إصابات ومواجهات

هاجم مستوطنون سكان ومحال بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، يوم الإثنين، وسط مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في تلك المنطقة، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأضاف مراسلنا أن مستوطنين أطلقوا النار ورشقوا مركبات ومنازل الفلسطينيين بالحجارة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 6 إصابات خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في حوارة، جرى نقلهم إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات القريبة.

كذلك سجل إصابة 4 مواطنين نتيجة اعتداء المستوطنين على سيارتهم في حوارة.