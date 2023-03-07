living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات لاقتحام الحرم القدسي

7
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع ما يُسمى بـ "عيد بوريم".
 
وحمّلت الخارجية الفلسطينية في بيان: "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وترى فيها إمعانا بالانقلاب على تفاهمات العقبة".
 
وطالب البيان "بتدخل دولي وأميركي لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان".
 
إصابات ومواجهات
 
هاجم مستوطنون سكان ومحال بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية، يوم الإثنين، وسط مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في تلك المنطقة، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".
 
وأضاف مراسلنا أن مستوطنين أطلقوا النار ورشقوا مركبات ومنازل الفلسطينيين بالحجارة.
 
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 6 إصابات خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في حوارة، جرى نقلهم إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات القريبة.
 
كذلك سجل إصابة 4 مواطنين نتيجة اعتداء المستوطنين على سيارتهم في حوارة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout