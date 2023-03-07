"نداء عاجل" شمال غربي سوريا.. أزمة صحية تهدد الملايين

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، من خطر انهيار شبكة المياه المتهالكة في أنحاء محافظة حلب بشمال غرب سوريا، التي أنهكتها الحرب بعد شهر من وقوع الزلزال.

ولقي نحو 6 آلاف حتفهم في الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير والهزات الارتدادية التي أعقبته في سوريا، ومات معظمهم في منطقة تسيطر عليها المعارضة بالقرب من الحدود التركية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الكارثة تسببت في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في المنطقة مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة وحذرت من "انهيار محتمل".

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والشرق الأدنى باللجنة إن "احتمال حدوث عواقب وخيمة على الصحة العامة نتيجة الزلزال مرتفع بشكل مخيف".

والكوليرا منتشرة بالفعل في أجزاء من سوريا وتم تسجيل حالتي وفاة على الأقل منذ وقوع الزلزال.

وأضافت اللجنة أن العديد من خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل دمرت خلال الكارثة مما زاد من الضغط على نظام المياه الذي تداعى بالفعل بسبب صراع مستمر منذ 12 عاما.