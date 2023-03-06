بعد لقائه أوستن..ملك الأردن يدعو للتهدئة بالأراضي الفلسطينية

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قال مسؤولون أردنيون إن الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأحد بأن تصاعد العنف في الضفة الغربية يهدد الاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي الأردني عقب المحادثات بين الملك عبد الله ووزير الدفاع الأميركي أن هناك حاجة "للتهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوّض فرص تحقيق السلام".

وأضاف البيان أن العاهل الأردني "نوّه إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

ووفق البيان: "جدد الملك التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع البيان: "جرى بحث آخر التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

وكان أوستن قد وصل إلى الأردن في وقت سابق في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضا إسرائيل ومصر.

وكتب أوستن على تويتر قبل مغادرته أنه سيلتقي مع كبار الزعماء و"يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا".