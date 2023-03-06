قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات

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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، يوم الأحد، نجاحها في تعويم سفينة حاويات، كانت قد جنحت أثناء عبورها القناة.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد في إفادة رسمية في وقت سابق السبت عن "عملية للإنقاذ البحري لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL"، مشيراً إلى أن الجنوح "لم يؤثر على حركة الملاحة في القناة".

وتعد قناة السويس من أبرز الممرات الملاحية في العالم، وتربط بين آسيا وأوروبا، ويعبر من خلالها 10 في المائة من حركة التجارة العالمية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

كما أكد ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.