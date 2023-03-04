تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية بينهما

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أكد وزيرا خارجية تونس وسوريا، خلال اتصال هاتفي اليوم ، رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي.

ونقلت" سكاي نيوز" عن وزارة الخارجية التونسية، قولها ان وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار تلقى اليوم ، مكالمة هاتفية من نظيره السوري فيصل مقداد.

وأضافت أن مقداد نقل تحيات وتقدير الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

وتابعت: "وأثنى مقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة الشقيقة".

وأوردت الخارجية التونسية: "كما مثلت هذه المحادثة مناسبة جدد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي ولاسيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الديبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين".