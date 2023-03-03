هزّة شمال اللاذقية!

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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم بأنه رصد عند الساعة 11:51 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كلم، بحسب وكالة "سانا".

يأتي ذلك، في وقت سجلت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا صباح اليوم هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة كهرمان مرعش التركية.

وأفادت الإدارة عبر موقعها الالكتروني، بأنه عند الساعة 5:53 دقيقة فجر اليوم، ضربت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد، فيما ضربت هزة أخرى عند الساعة 7:39 دقيقة المنطقة عينها وقوتها 3.9 على مقياس ريختر.