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مأساة أسرة مصرية في قنا.. غرقوا أثناء الاستحمام

2
MARCH
2023
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انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا المصرية، الأربعاء، 6 جثث من داخل بئر على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث.
 
وأسفر الحادث عن مقتل، عبد الرحمن مختار صياد (22 عاما) وتامر حسني محمد فرغلي (16 عاما) وحازم احمد محمد فرغلي (15عاما) وعبد الرحمن علي محمد فرغلي (15 عاما) ويوسف احمد رفيق (14 عاما) ومصطفى هاشم بدر فرغلي (15 عاما).
 
وكشفت التحريات الأولية أنهم عمال زراعة من عائلة واحدة ويقيمون بمحافظة أسيوط.
 
وأوضحت التحريات، أن الضحايا، كانوا يستحمون داخل حوض المياه في المزرعة، بعد انتهاء عملهم، وغرقوا داخل الحوض، والذي يبلغ عمقه 7 أمتار.
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