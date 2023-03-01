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الجيش المصري يعلن إحباطه عملية كبرى

1
MARCH
2023
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، إحباط عملية تهريب كبرى في محافظة جنوب سيناء، مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر ومجند.
 
وقال بيان الجيش المصري: "في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة".
 
وأشار البيان إلى أن ذلك جرى "أثناء مرور إحدى الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق تم الاشتباه بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدوارية مما أدى إلى التعامل معها وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين وإستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندي".
 
وقالت القوات المسلحة المصرية في ختام بيانها، إنها تؤكد على استمرار جهودها في تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب.
روسيا اليوم
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