هزات أرضية خفيفة في البحر المتوسط وقرب بحيرة طبريا

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وقعت في الساعات المنصرمة مجموعة هزات أرضية خفيفة في البحر الأبيض المتوسط، قبالة مدينتي صيدا وصور اللبنانيتين كما تم تسجيل هزة بقوة 3 درجات قرب بحيرة طبريا شمالي فلسطين.

وحسب المعلومات فإن الهزات الخفيفة التي ضرب قبالة البحر تراوحت قوتها بين 3 و3.4 درجة.

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، صباح اليوم، زلزالا وقع في بحيرة طبريا بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:23 في بحيرة طبريا بعمق 5 كلم، مشيرا إلى أن هذا الزلزال يعد من الزلازل غير المحسوسة وغير المؤثرة، منوها إلى أنه يبعد عن العاصمة عمان 90 كيلو مترا.