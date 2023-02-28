العراق.. الحبس المشدد لمسؤولين في الوقف السني بقضية شراء فندق (رامادا)

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قراري حكم حضوريين بالحبس المشدد، لمسؤولين اثنين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات وخروقات مرتكبة في شراء فندق (رامادا) في إقليم كردستان.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة العراقية، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما حضوريا بادانة معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني سابقا، موضحة أن قرار الحكم يقضي بالحبس الشديد بحق المتهم لمدة ثلاث سنوات، لعدم اعتراضه على الإجراءات الخاطئة بعملية شراء فندق (رامادا)، وتوقيعه على عقد الشراء خلافا للقانون.

وأردفت الدائرة مبينة أن المحكمة ذاتها أصدرت حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد بحق معاون مدير القسم القانوني في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني في كركوك، جراء قيامه بتقديم مطالعة إلى رئيس الوقف السني، لغرض استحصاله على صرف مبلغ الدفعة الثالثة لشراء فندق (رامادا) في إقليم كردستان من مبالغ الأمانات خلافا لتعليمات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وتابعت موضحة أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضيتين، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مقصرية المتهمين، فقررت إدانتهما وفق مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين درجة البتات.

ويشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام وقبض بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف وعدد من كبار المسؤولين في الديوان، لإحداثهم عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن أمر بمنع سفر المتهمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.