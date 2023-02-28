مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب أريحا

A + A -

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فلسطينيا أطلق النار على سيارتين، الإثنين، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي إثر إصابته بجروح خطيرة.

وأضافت أن "شابا عشرينيا تعرض لإطلاق النار، على طريق رقم 90 في مفرق هاعارافا، بشمال منطقة البحر الميت"، قرب مدينة أريحا الفلسطينية.

ولفتت إلى أن "التحقيق الأولي يشير إلى أنه فقد السيطرة على السيارة بعد إطلاق النار، مما تسبب في وقوع حادث لم يسفر عن وقوع إصابات أخرى".

وأوضحت تقارير إسرائيلية أن "قوات الأمن تستمر في ملاحقة منفذ إطلاق النار".

وكان مسعفون إسرائيليون قد قالوا إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار، على طريق سريع رئيسي بالقرب من البحر الميت وبلدة أريحا الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

كما ذكرت أن "إطلاق نار آخر وقع في مفرق الموج، استهدف سيارة كانت تقل أسرة، لكنها نجحت في الوصول إلى مفرق ألموغ، حيث أبلغت عن الواقعة".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أغلق عدة طرق في الأغوار، سعيا للوصول إلى منفذ إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل إسرائيليين اثنين على يد مسلح فلسطيني في مكان آخر بالضفة الغربية، واقتحام مستوطنين إسرائيليين بلدة فلسطينية ردا على ذلك.