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بالصور- لم تكتمل فرحته.. احترق منزله في ليلة زفافه!

27
FEBRUARY
2023
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في الأردن، لم تكتمل فرحة العريس مجاهد رويعي بزواجه، حيث أُحرِق منزله في ليلة زفافه وذلك في بلدة المشارع بالأغوار الشمالية بالأردن.

فبعد أن انتهت مراسم الزفاف في محافظة إربد شمالي الأردن، توجه مجاهد وعروسه إلى منزلهما الجديد بعد أن كانا قد جهزاه كاملاً بالأثاث والأدوات الكهربائية وكل ما يلزمهما ليستقرا فيه، إلا أنهما صدما وهما في طريقهما إليه بخبر اندلاع النيران فيه.

وووصف مطلق القصيري خال العريس مشهد المنزل بعد احتراقه بـ"الحزين والمأساوي"، حيث أتى الحريق على 90% من أثاث المنزل.

وقال القصيري إن أهل العريس كانوا عائدين عند الساعة 9:30 من مساء الخميس من قاعة الأفراح التي أقيم فيها حفل الزفاف بمحافظة إربد إلى منطقتهم حيث هم سكان منطقة المشارع في الأغوار الشمالية، وعندما اقتربوا من المنطقة وصلهم خبر يفيد باحتراق منزل العريس.

وأشار إلى أن منزل العريس فوق منزل يقع والدته، مضيفاً أنه من شدة الحريق انصهر ألمنيوم النوافذ.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، في بيان إن بلاغاً ورد باشتعال النار في أحد المنازل غرب محافظة إربد، وتم التحرك للمكان والعمل على إخماد النار ولم تقع إصابات تذكر.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات الأولية بعد اخماد الحريق أشارت إلى وجود شبهة جنائية باشتعال النار وأن الحريق تم بفعل فاعل، فشُكّل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة غرب إربد لمتابعة التحقيق في القضية.

وأكد الناطق الإعلامي أنه، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، تمكّن فريق التحقيق من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي السوابق وألقي القبض عليهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بإضرام النار في المنزل بالاشتراك إثر خلاف مع صاحبه وستتم إحالة الرجلين للقضاء.

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