تونس.. القضاء يرفض مطلب حزب "الدستوري الحر" بإبطال مؤتمر "حزب التحرير"

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أعلنت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الدعوى التي رفعها حزبها لإبطال انعقاد مؤتمر "حزب التحرير".

وكان الحزب "الدستوري الحر" قد تقدم بقضية استعجالية إلى المحكمة الابتدائية بتونس وطلب إيقاف أشغال مؤتمر "حزب التحرير" المزمع عقده يوم السبت 25 فبراير 2023 تحت عنوان: "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة".

وأشار "الدستوري الحر" في بيان سابق إلى أنه سيودع شكاية جزائية ضد مؤسسي ومسيري "حزب التحرير" ووصفه بـ "التنظيم الخارجي الخطير" وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة".