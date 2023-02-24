الأردن يمنع حاخاما يهوديا من السفر جوا بسبب "تهديد أمني"

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رفضت السلطات الأردنية السماح لحاخام إسرائيلي بالمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى إحدى الدول المجاورة، بسبب ارتدائه أشرطة تمثل خطرا أمنيا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سلطات المطار منعت الحاخام موشيه حليوة من الصعود إلى الطائرة بسبب ارتدائه أشرطة "تيفيلين" موصولة بصناديق صغيرة تستخدم في طقوس دينية يهودية.

وأضاف حليوة للصحيفة، أن حراس الأمن أصروا على أنه لا يمكنه اصطحاب "التفيلين" إلى الطائرة "لأن الأحزمة تمثل خطرا أمنيا".

وقال: "وجدت نفسي محاطا بعدد من حراس الأمن وأُمرت بخلع الأشرطة، أو أنه سيتم اعتقالي، فقامت السلطات بخلع الأشرطة وتمزيقها ولكنهم أعادوا إلي الصناديق الصغيرة وسمحوا لي بالصعود على متن الطائرة".