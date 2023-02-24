زلزالٌ يضرب شمال شرق مصر!

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ضرب زلزال متوسط القوة، بلغت شدته 4.1 درجات على مقياس ريختر، شمال شرقي مصر، الساعات الأولى من اليوم الجمعة.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 00.25 صباحا بالتوقيت المحلي (22.25 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش) على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات، وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد.



ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاء الزلزال الجديد بعد عدة زلازل ضربت عدة مواقع بالمنطقة أقواها الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر 6 شباط الجاري وبلغت شدته 7.8 درجات، وأوقع حتى اليوم نحو 50 ألف قتيل، وتلته الآلاف من الهزات الارتدادية.