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"خسائر فادحة"...كم تبلغ قيمة إعادة البناء في تركيا؟

21
FEBRUARY
2023
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في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وما خلفه من خسائر فادحة طالت العديد من الأبنية، تنحصر الأفكار بالوقت الراهن في إعادة الإعمار وشروط السلامة التي يجب أن يخضع لها.

وفي إطار الجهود التركية للإغاثة بعيدة المدى والمتعلقة بتأمين مساكن لمن فقدوها، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة إعمار المناطق المتضررة في غضون عام.

وتشير بعض التقديرات إلى أن "تكلفته ستبلغ نحو 25 مليار دولار في حين تشير توقعات أخرى إلى أنها أعلى من ذلك بكثير, وتقول السلطات إن أكثر من 380 ألف وحدة في 105794 مبنى بحاجة ماسة للهدم أو انهارت، من أصل 2.5 مليون مبنى في جميع أنحاء المنطقة".

ووفقا لحسابات "رويترز"، جمعت الحكومة التركية نحو 38 مليار دولار من الضرائب المرتبطة بالزلزال، ويمكن أن توفر هذه الضريبة، التي لاتزال سارية، تمويلا سريعا لبدء جهود إعادة البناء.

لكن الخبراء يعتقدون أن "إعادة الإعمار بحاجة إلى تطبيق معايير السلامة من الزلازل بعناية، وتشييد مبان أكثر أمانا في المنطقة التي تمتد على أحد خطوط الصدع الثلاثة التي تتقاطع مع تركيا".

وقالت إيسين كويمين الرئيسة السابقة لغرفة المهندسين المعمارين في مدينة اسطنبول: "إحلال المباني المهدمة ليس هو الضروري فحسب، لكن أيضا إعادة تخطيط المدن بناء على البيانات العلمية مثل عدم البناء على خطوط الصدع وتعلم الدروس من أخطاء الماضي".

وأشارت الى أن "التخطيط الجديد هو ما يجب أن يتصدر الأولويات وليس البناء الجديد".

وتسبب الزلازل الذي وقع في 6 شباط، والذي ضرب سوريا المجاورة أيضا، في تشريد ما يربو على مليون شخص ومقتل عدد أكبر كثيرا من أحدث حصيلة رسمية بلغت 46 ألف شخص في كلا البلدين.

وأضافت, "دمر الزلازل جنوب تركيا في ذروة فصل الشتاء الذي تقترب فيه البرودة أثناء الليل من درجة التجمد، مما جعل الكثير من خيام الطوارئ غير مناسبة للمشردين, وغادر أكثر من مليوني شخص المنطقة التي كان يقطنها أكثر من 13 مليون نسمة".

وأكد خبراء أن "الزلازل كشف عن هشاشة البنية التحتية لتركيا لأنه دمر المباني الحديثة والقديمة، بما في ذلك مستشفيات ومساجد وكنائس ومدارس".

وقال نائب رئيس غرفة المهندسين المدنيين، نصرت سونا: "يستغرق الأمر شهورا لوضع مخططات للمدينة، من الخطأ الفادح تجاهل تلك الخطط".

وأفاد تقرير لبنك "جيه.بي مورجان" الأميركي بأن فاتورة إعادة بناء المنازل وخطوط النقل والبنية التحتية تبلغ نحو 25 مليار دولار أو2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدّر تقرير آخر صادر عن اتحاد أرباب العمل في تركيا "توركونفيد" قيمة الخسائر التي لحقت بالمساكن بنحو 70.8 مليار دولار.

وأشار محللون الى أن "التكاليف ربما تتجاوز التقديرات الأولية".

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