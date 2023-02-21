سيدة سورية ترتعد خوفا من الزلزال فتنجب طفلها قبل الأوان!

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ذكرت هيئة الصحة بدبي أن مواطنة سورية أنجبت طفلا قبل أوانه خلال الزلزال الذي هز تركيا مساء أمس الاثنين.

وقالت الهيئة إن الشابة جوليا كيكوني البالغة من العمر 22 عاما، خافت خلال الزلزال، فأنجبت طفلها في أسبوعه الرابع والثلاثين، مؤكدة على أن حالة الأم والمولود طبيعية.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" عن زلزالين جديدين ضربا مساء أمس مقاطعة هاتاي، الأول بقوة 6.4 درجات والثاني 5.8 درجات على مقياس ريختر، بفاصل 3 دقائق، مع عشرات الهزات الارتدادية.

وبحسب آخر المعطيات، قتل 8 أشخاص وأصيب نحو 300 آخرين.

ووقعت زلازل بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجات في 6 فبراير الجاري بفاصل 9 ساعات في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، توفي على إثرها أكثر من 41 ألف شخص في تركيا، وفقا لأحدث البيانات.