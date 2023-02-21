living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد هاتاي... عالم تركي يتوقّع حدوث زلزال في ثلاث مناطق!

21
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر العالم التركي المعروف ناسي جورور، الذي توقع حدوث زلازل في 6 شباط، من خطر حدوث زلازل قوية جديدة في قبرص وفي مقاطعتي بينجول وأضنة التركيتين.

وتعليقا على الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة في هطاي، قال العالم: "لقد حذرنا من زلزال في هطاي.. لقد قلنا بضرورة الانتباه إلى هطاي".

وأضاف، "هناك هطاي، وأضنة لقد حذرنا كلا الجانبين. لقد تلقينا رسائل على تويتر تقول لا يمكننا دخول منازلنا لأنك قلت ذلك". 

ورأى أنه "علينا تحذير شعبنا، وحكوماتنا، كضرورة للعلم وأخذ الحيطة وهذا واجبنا".

وأوضح، "بالطبع، لم نكن نعرف الوقت، ولم نتمكن من التحديد الدقيق، لكننا قلنا، مع بعد نظر علمي، كن حذرا بشأن هطاي".

كما حذر العالم من ثلاث مناطق قد يصيبها الزلزال، قائلا: "ينبغي إيلاء الاهتمام لأضنة وبينجول وقبرص".

وتابع، "كما قلنا بعد زلازل كهرمان مرعش، احذرو هطاي، احذرو أضنة، يمكن أن يحدث في أضنة إذا كانت 6.4 في هطاي. لكننا لا نعرف متى. نعتقد أنه قد يكون هناك بعض النشاط في قبرص بعد زلزال مرعش. يمكن أن يحدث بشكل خاص في الجزء الشمالي من قبرص".

ووفقا للعالم، في حال حدوث زلزال، يتم إطلاق الطاقة في أحد طرفي الصدع، ويتم نقل جزء من الطاقة إلى الطرف الآخر.

وقال: "بعد الزلازل في كهرمان مرعش، حذرنا من احتمال حدوث زلازل في أضنة وهاتاي. في مقاطعة بينجول، باستثناء كارليوفا وجوينوك، تم إطلاق طاقة صدع شرق الأناضول بالفعل. إن زلزالا في أضنة، إذا حدث، فسيتم إطلاق جزء كبير من الطاقة".

ولفت إلى أن "زلازل 6 شباط يمكن أن يكون لها تأثير على أضنة وبنجول وقبرص ويجب التحذير من الزلازل هناك".

وأشار مرة أخرى إلى "خطر حدوث زلزال يهيمن على اسطنبول في السنوات المقبلة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات استعدادا لذلك".

وأفادت هيئة إدارة الكوارث (AFAD)، أمس الاثنين، بوقوع زلزالين في مقاطعة هاتاي بقوة 6.4 و 5.8 على مقياس ريختر، بفاصل ثلاث دقائق، مع عشرات الهزات الارتدادية. وبحسب آخر المعطيات، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 213.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout