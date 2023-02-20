الجيش المصري يصدر بيانا حول إرساله مساعدات بحرية إلى سوريا

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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وصول إمدادات تابعة لها صباح اليوم الاثنين إلى ميناء اللاذقية السوري.

ووفقا لبيان الجيش المصري "وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامنا مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفًا إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".

كما أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري مساعدات عاجلة تقدر بنحو 200 طن من المواد الإغاثية ( خيام – بطاطين – مراتب – ملابس متنوعة – أدوية ومستلزمات طبية - أغذية) وقد تم وصول المساعدات الإغاثية للشعب السوري.