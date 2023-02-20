دقلو يؤكد التزامه بالاتفاق الإطاري ودمج الدعم السريع بالجيش

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أكد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" التزامه الكامل بالاتفاق الإطاري الذي نص على الوصول إلى جيش مهني واحد؛ مشيرا إلى إن دمج قوات الدعم السريع التي يقودها تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني حدده هذا الاتفاق بالفعل.

وفي خطاب متلفز في مقر قيادة قوات الدعم السريع في الخرطوم، أكد دقلو التزامه أيضا بالإصلاح الأمني والعسكري وخروج القوات الأمنية من السياسة والاقتصاد وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في الخامس من ديسمبر 2022.

واوضح "اننا في قوات الدعم السريع ملتزمين بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها، كما اننا ملتزمين بصدق بالانخراط في عمليات الاصلاح الامني والعسكري، بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً، وتمكنها من التصدي الفعال لكل ما يهدد أمن البلاد وسلامها".

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد رهن استمرار الجيش في الاتفاق الإطاري، بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.

وقال حميدتي إنه "أخطأ" بمشاركته في إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 التي أنهت الشراكة التي كانت قائمة منذ سقوط نظام البشير في أبريل 2019.

وجدد التزامه بدعم الاتفاق الإطاري، وأوضح أن "الوقت قد حان للوصول لحل سياسي نهائي وتشكيل سلطة مدنية كاملة".

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة المجتمع الدولي إلى تقديم السند للحكومة المقبلة في مواجهه التحديات الاقتصادية.