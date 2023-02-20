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الاتحاد الإفريقي:سننظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا

20
FEBRUARY
2023
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كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الأحد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.
 
وقال إثر مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الإفريقي التي استمرت يومين: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
وأوضح موسى فقي محمد، أن المؤتمر "سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي"، يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.
 
وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى، بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
 
وأضاف فقي محمد أن "اجتماعا تحضيريا عقد قبل بضعة أسابيع في طرابلس"، موضحا أنه "تم طلب مغادرة المرتزقة".
 
وأضاف: "ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون. أعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ".
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