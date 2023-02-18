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العثور على كنز تحت الأنقاض في غازي عنتاب!

18
FEBRUARY
2023
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سلم رجال الإطفاء الأتراك الذين نفذوا عمليات البحث والإنقاذ في مدينة غازي عنتاب المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، قرابة مليوني دولار للشرطة.

وعثرت فرق الإطفاء التابعة لبلدية غازي عنتاب، التي قامت بأنشطة البحث والإنقاذ في موقع عائشة محمد بولات المنهار في المدينة، على بعض المال بجانب شخص أخرجوه من تحت الأنقاض.

وقام رجال الإطفاء بتوثيق عملية سحبهم للأموال بكاميرات هواتفهم، ووضعوها في حقيبة سوداء، ليسلموها برفقة فرق العمليات الخاصة، إلى الشرطة مقابل تقرير.

وقال كافر يلماز، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية غازي عنتاب، إنهم يواجهون مثل هذه المواقف كثيرا.

وأضاف عنصر آخر من الإطفاء يدعى غاليب دوردو، إنهم يحاولون أولا إخراج الناس من تحت الحطام أحياء، وهذه أولويتهم.

وأشار دوردو إلى أنهم مروا بمثل هذه الحوادث كثيرا: "قمنا بتسليم متعلقات المواطنين الذين كانوا تحت الأنقاض، بعد أن أنقذنا حياتهم".

روسيا اليوم
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