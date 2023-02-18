لاعب كرة قدم شهير جثة هامدة في تركيا!

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أعلن مراد أوزونمهمت، مدير أعمال نجم نادي هاتاي سبور التركي، الغاني كريستيان أتسو، عن وفاته جراء الزلزال المدمر الذي هز البلاد مؤخرا.

وقال أوزونمهمت، في بيان اليوم السبت، إن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، فقد حياته تحت أنقاض منزله الواقع في منطقة أنطاكيا بعد 10 أيام من الزلزال المدمر.

حيث عثرت فرق الإنقاذ عند الوصول إلى شقته على جواز سفر اللاعب وهويته ومحفظته، ولاحقا تم العثور عليه جثة هامدة.

وفي وقت سابق، قال وكيل أعمال أتسو إن إدارة نادي هاتاي سبور لم تقدم مساعدة أو دعم في عمليات البحث عن اللاعب خلال فترة فقدانه.

وفي بيان رسمي، صرح فاتح إيليك المدير الإداري لهاتاي سبور أن: "أتسو أخبر مدرب الفريق أنه يريد قضاء المزيد من الوقت قبل مباراتنا مع فريق غازي عنتاب قبل الزلزال".

وأضاف: "لقد قال هل يمكنني المغادرة إذا وجدت فريقا؟ وقام بعدها المدرب بتقديم هذا الطلب للإدارة، كان سيسافر إلى الخارج لرؤية عائلته ولكنه لعب بشكل جيد للغاية أمام قاسم باشا".

وتابع: "بعد المباراة كانت هناك أجواء رائعة في غرفة الملابس، لدرجة أن المدرب قام باحتضانه، فرحته في الملعب وفي غرفة الملابس لا يمكن وصفها، كانت لديه تذكرة طيران إلى فرنسا لكن لعبه بشكل جيد وتسجيله جعله يقرر البقاء".

وأكمل حديثه: "الزلزال حدث في أسعد أيام حياته، كانت لديه تذكرة في الحادية عشرة مساء ولكنه ألغى الرحلة قبل الزلزال الذي وقع في الرابعة صباحا".