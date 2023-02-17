living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واقعة مأساوية.. "موكب زفاف" تحول إلى جنازة

17
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
لقي عريس وأم العروس (حماته) مصرعهما في مدينة السنبلاوين بالدقهلية، الخميس، وأصيب 4 أشخاص آخرين إثر سقوط سيارة في مياه ترعة البوهية بالقرب من قرية السلام.
 
 
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن عناصر من الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ لفحصه، وتبين أنه أثناء موكب زفاف اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة وسقطت في مياه ترعة البوهية.
 
وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع محمد سليمان (26 عاما) "العريس" وأم العروس نبيلة إبراهيم (39 عاما) وكذلك إصابة 4 أشخاص آخرين.
 
تفاصيل الحادث
 
كان محمد في طريقه إلى شراء الشبكة برفقه عروسه ومجموعة من الأهالي، إلا أن القدر لم يسعفهم واصطدم ميكروباص الأهالي بعمود إنارة على الطريق، ما تسبب في سقوط الميكروباص في المياه بالقرب من قرية السلام الجديدة التابعة لمركز السنبلاوين.
 
العريس فور رؤيته للحادث توقف بالسيارة الملاكي، وهرع إلى الترعة لينقذ من بالسيارة، إلا أن سقوط عمود الإنارة وأسلاك الكهرباء على الأرض صعقته ومات في الحال متأثرا بالصعق الكهربائي،ثم لحقت به نبيلة أم العروس، ليتحول الفرح إلى مأتم سيطرت الدموع محل الزغاريد ومحى البكاء الفرحة.
 
وسط حالة من الحزن الشديد، شيع الأهالي بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية جنازتي العريس وأم العروس وسط مشاهد مؤلمة للجميع.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout