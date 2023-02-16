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الحكومة السورية تطلب من الشركات تجهيز وحدات سكنية مسبقة الصنع

16
FEBRUARY
2023
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دعا وزير الأشغال العامة والإسكان في سوريا سهيل عبد اللطيف الشركات الإنشائية إلى التجهيز الفوري لـ100 وحدة سكنية مسبقة الصنع متوفرة لدى الشركات لتكون جاهزة للتسليم.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مديري الشركات والمؤسسات الإنشائية في الوزارة ونقيب المهندسين.
 
وطلب عبد اللطيف من مديري الشركات المباشرة الفورية بالتصنيع ورفد الحكومة، بما يلزم من هذه الوحدات السكنية كما تم تكليف هيئة التخطيط الإقليمي بتحميل المواقع المتضررة من الزلزال على خارطة السكن الوطنية باستخدام تقنية GIS ودراسة آثار الزلزال تخطيطياً.
 
 
وتم خلال الاجتماع تقييم ما قامت به الوزارة بعد وقوع كارثة الزلزال، ورسم مخطط العمل للمرحلة القادمة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها والجهات التابعة لها منذ وقوع الزلزال، ولا سيما ما يخص استنفار كوادر وأليات القطاع العام الإنشائي لإزالة الأنقاض بالسرعة القصوى.
 
وبحث الاجتماع موضوع لجان السلامة الإنشائية التي تم تشكيلها في المحافظات المنكوبة، والتي ضمت الخبرات الفنية من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية.
روسيا اليوم
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