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الجزائر.. إجراءات صارمة لمراقبة المغادرين والوافدين

16
FEBRUARY
2023
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فرضت الجزائر إجراءات صارمة تشمل الحجز والتسجيل وركوب المسافرين، والمعابر الحدودية في البلاد.
 
ووفق ما ورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية الجزائرية بشأن الإجراءات الصارمة والدقيقة، تحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب المسافرين وكذا المعابر الحدودية المستعملة وكيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب قبل 24 ساعة من الرحلة وبعد 30 دقيقة من انطلاقها.
 
ويهدف هذا القرار الوزاري المشترك، إلى جمع معلومات ومعطيات الحجز(Record Name Passenger المعروفة اختصارا بـ PNR ومعطيات تسجيل وركوب الركاب وإرساله (Advanced Passenger Information) للوحدة إلكترونيا بصفة مؤمنة، وهذا للذين يتأهبون للمغادرة والدخول أو العابرين للإقليم الوطني الجزائري على متن وسيلة نقل جوي، وإذا تعلق الأمر برحلة جوية برمز مشترك بين ناقل أو عدة ناقلين متتاليين، تقع إلزامية إرسال معطيات API وPNR المذكورة أدناه على الناقل الجوي الذي يقوم بالرحلة.
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