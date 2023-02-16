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"الْبسوا ولبّسوا عيالكم".. تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

16
FEBRUARY
2023
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تشهد المملكة العربية السعودية أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، هي التاسعة منذ دخول فصل الشتاء.
 
وقال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: الْبسوا ولبّسوا عيالكم.. أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، تُسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية، إلا أن يصرفها الله".
 
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تبدأ من الخميس 25/ 7/ 1444هـ ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب، وتستمر حتى الاثنين 29 رجب، ثم يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة، مع تشكّل الصقيع على الشمالية وشمال الوسطى".
 
وأشار إلى أنه متوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في المملكة:
 
- الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد.
 
- الوسطى والمرتفعات بين 3 و9.
 
- الشرقية والمدينة بين 5 و14.
 
- مكة بين 15 و20.
 
- جازان بين 22 و24°C.
 
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار.
 
كما توقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).
 
وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المـوج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
روسيا اليوم
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