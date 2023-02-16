مصادر: وفد سوداني ينهي زيارة غير معلنة لإسرائيل

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قالت مصادر سودانية إن وفدا سودانيا يتكون من عسكريين ومدنيين أنهى قبل يومين زيارة غير معلنة إلى إسرائيل، بعدما كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زار الخرطوم في وقت سابق.

مصادر: وفد سوداني ينهي زيارة غير معلنة لإسرائيلالخارجية السودانية: اتفقنا على المضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وأضافت المصادر أن الوفد ترأسه اللواء المتقاعد مبارك عبد الله بابكر، المسؤول عن ملف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، مؤكدة أن الوفد ضم قيادات من القوات المسلحة ومدنيين، ناقشوا خطوات استكمال عملية التطبيع بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد تلقى دعوة رسمية لعقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين إسرائيليين ناقشت القضايا الثنائية المتعلقة بالملف الأمني والعسكري.

وفي مطلع فبراير الحالي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال زيارة كوهين والوفد المرافق له.

بدوره، أعلن كوهين أن السودان سيوقع قبل نهاية العام الحالي اتفاق سلام مع إسرائيل، في حفل ستستضيفه واشنطن، وذلك عقب تنصيب حكومة مدنية في الخرطوم.