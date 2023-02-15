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أرباح بنك باركليز البريطاني السنوية تتراجع 14 بالمئة في 2022

15
FEBRUARY
2023
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تراجعت أرباح بنك باركليز السنوية العام الماضي بنسبة 14 بالمئة، إذ فاقمت تكلفة خطأ إداري تسبب في عمليات بيع مفرطة في الأوراق المالية في الولايات المتحدة من تأثير أداء متباين لوحدة الخدمات الاستثمارية المصرفية.
 
وأعلن البنك البريطاني تسجيل أرباح قبل احتساب الضرائب في 2022 بلغت سبعة مليارات جنيه إسترليني (8.5 مليار دولار)، انخفاضا من 8.2 مليار جنيه (9.91 مليار دولار) في 2021، وبما يقل قليلا عن توقعات المحللين التي بلغت 7.2 مليار إسترليني (8.70 مليار دولار).
 
ودفع باركليز توزيعات أرباح نقدية قدرها 7.25 بنس للسهم، بما يتسق مع التوقعات، وأعلن عن عملية إعادة شراء جديدة للأسهم بقيمة 500 مليون إسترليني (604.3 مليون دولار)، مما يرفع إجمالي عمليات شراء الأسهم في عام 2022 إلى مليار جنيه إسترليني.
 
وبلغت أرباح البنك في الربع الرابع من العام الماضي نحو مليار جنيه إسترليني (1.21 مليار دولار)، بأعلى من توقعات المحللين البالغة 833.2 مليون جنيه (نحو مليار دولار)، ولكنها أقل بنسبة 4 بالمئة بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2021، حيث بلغت أرباح البنك آنذاك 1.08 مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار).
 
وتراجع السهم بقوة خلال تداولات الأربعاء، إذ هوى بأكثر من 8 بالمئة، ليصل إلى 172 جنيها إسترلينيا للسهم (207.8 دولارا للسهم) بحلول الساعة 9:40 بتوقيت غرينتش.
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