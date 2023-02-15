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بعد 208 ساعات تحت الأنقاض في تركيا.. إنقاذ أب سوري وابنته!

15
FEBRUARY
2023
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أظهرت لقطات فيديو إنقاذ سوري يبلغ من العمر 65 عاماً وفتاة من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكيا بجنوب تركيا بعد 208 ساعات من الزلزال المدمر الذي دمر المنطقة.وبحسب ما تفيد الأنباء، فإن الشخصين اللذين تم إنقاذهما هما أب وابنته بينما لا يزال 5 من أفراد هذه الأسرة تحت الأنقاض، ولا يعرف إن كانوا على قيد الحياة أم لا.

وعبّر عمال الطوارئ عن أملهم في إنقاذ مزيد من أفراد الأسرة قريباً.

ولاحقاً تم إنقاذ مسنة تبلغ من العمر 77 عاماً من تحت الأنقاض في أديامان التركية بعد نحو 212 ساعة من الزلزال.وبعملية الإنقاذ هذه يرتفع عدد من انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض الثلاثاء إلى 10 ناجين في ولايات تركية مختلفة.

يأتي هذا بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، ما يجعل الكارثة الأكثر فتكاً منذ تأسيس البلاد قبل 100 عام.

وقال أردوغان إن 105505 أشخاص أصيبوا نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش في 6 فبراير/شباط.

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