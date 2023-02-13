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زلزال سوريا.. الطب الشرعي يلجأ لتحليل DNA لتحديد هوية الجثث المجهولة

13
FEBRUARY
2023
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أعلنت الطبابة الشرعية السورية أنه قد يتم اللجوء إلى تحليل DNA في حال بقيت بعض جثث ضحايا الزلزال التي تم العثور عليها مجهولة الهوية.
 
وقال رئيس هيئة الطبابة الشرعية في محافظة حلب، هاشم شلاش: "هناك 11 جثة مجهولة، نقوم بترقيمها وتصويرها، في البداية كان هناك 17 جثة مجهولة لكن بعد أن تم التعرف عليها تناقص العدد إلى 11 جثة، وفي حال بقيت هذه الجثث مجهولة نلجأ إلى تحليلDNA، حاليا الجثث موجودة في البرادات إلى وقت غير محدّد".
 
وأشار شلاش إلى أن هناك أيضا 3 أكياس لأشلاء غير معروفة "وهناك صعوبة في التعرف عليها"، مضيفا "بعد مدة إذا لم يتم التعرف عليهم من قِبل ذويهم سنأخذ عينات للتعرف عليهم وتسليمهم أصولا."
 
بدورها، كشفت رئيس هيئة الطب الشرعي في محافظة اللاذقية، الطبيبة منال جدع عن أن أعداد الوفيات جراء الزلزال الكارثي وصلت إلى 617 وفاة في حصيلة غير نهائية، فما زالت هناك أبنية في منطقة جبلة يزال عنها الركام، لذلك من الممكن أن يطرأ زيادة على عدد الوفيات، علاوة على وجود 940 إصابة في المحافظة.
 
وعن دفن الوفيات، قالت جدع: "تم الدفن عن طريق جمعية دفن الموتى وكل متوفى حسب إقامته باللاذقية (دمسرخو- مقبرة الروضة..) كل حسب مكان سكنه."
روسيا اليوم
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