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قيس سعيد يقرر رفع التمثيل الدبلوماسي مع سوريا

10
FEBRUARY
2023
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قالت الرئاسة التونسية اليوم الخميس إن الرئيس قيس سعيد قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، في أوضح إشارة على نية تونس إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق بعد أيام من زلزال مدمر ضرب سوريا.
 
وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا احتجاجا علىقمع نظام الرئيس بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة لحكمه قبل أكثر من عشر سنوات.
 
وعقب ذلك أعادت تونس إلى سوريا بعثة دبلوماسية محدودة في 2017، سعيا لتعقب أكثر من ثلاثة ألاف مقاتل تونسي متطرف في سوريا.
 
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان عقب لقائه وزير الخارجية"قضية النظام السوري هي شأن داخلي يخص السوريين بمفردهم".
 
وأضاف "السفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام".
 
 وأرسلت تونس طائرات إغاثة إلى سوريا تتضمن فرق إنقاذ وحماية مدنية وأطباء ومساعدات غذائية وصلت بالفعل إلى مطار حلب.
 
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