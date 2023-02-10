الأردن يرسل برّا قافلة مساعدات إلى منكوبي الزلزال في سوريا

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أرسل الأردن قافلة مساعدات إنسانية هي الأولى برا لمنكوبي الزلزال في سوريا، على ما أفاد بيان رسمي.

وبحسب بيان صادر عنالهيئة الخيرية الهاشمية "سيرت الهيئة أولى القوافل البرية إلى سوريا استمرارًا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإرسال المساعدات الإنسانية إلى الاشقاء المنكوبين إثر الزلزال المدمر".

وأشار البيان إلى أن القافلة أرسلت "بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".

وتتكون القافلة من "سبع قاطرات تحمل المواد الطبية والغذائية والإغاثية (...) لتصل الحدود الأردنية السورية ثم يتم إيصالها إلى المناطق المتضررة وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.

وأرسل الأردن صباح الخميس طائرة عسكرية محملة مساعدات إنسانية، وصلت إلى مطار حلب (شمال سوريا).

ووصلت الأربعاء إحدى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار دمشق محملة مساعدات طبية وإنسانية.

وقد أرسلت المملكة الثلاثاء طائرة عسكرية تحمل مساعدات إنسانية ومواد طبية ومستلزمات إنقاذ و99 عنصر بحث وإنقاذ، يرافقهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية إلى سوريا وتركيا.

وبحسب ما أعلنت السلطات يتم تجهيز المزيد من المساعدات ليتم إرسالها جوا وبرا إلى المنكوبين في سوريا وتركيا.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه حكومة بلاده الإثنين بتقديم مساعدات لأسر الضحايا والمصابين في تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأودى بأكثر من 22 ألف قتيل.

وأجرى الملك اتصالا هاتفيا الثلاثاء مع الرئيس السوري بشار الأسد أكد فيه "تضامن ووقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب سوريا في هذه الكارثة"، وفقا لبيان رسمي سوري.

وأكد الملك استعداد الأردن "لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".