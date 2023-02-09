وزير الصحة السوري: هذه آخر حصيلة لعدد ضحايا الزلزال

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أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع الى 1347 وفاة والمصابين الى 5922 تلقوا مختلف أنواع العلاجات، من البسيطة الى المتوسطة الى التدخلات الجراحية المعقدة، اضافة الى التدخلات النفسية.

وأضاف الغباش خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم: "ان حجم الكارثة كبير ونحتاج الى توفير التجهيزات الطبية والمستلزمات والادوية لانقاذ المتضررين من هذه الكارثة الانسانية".

وأكد أن "معاناة القطاع الطبي السوري ليست لاحقة لحدوث الزلزال، بل ناجمة بالاساس عن ممارسات الغرب المتواصلة منذ 12 عاما، والتي تعوق القطاع الصحي من ترميم نفسه ومن التطور وامتلاك كامل مقومات معالجة المواطنين" مجددا مطالبة سوريا ب "رفع الحصار والاجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب عنها، لتتمكن مؤسسات الدولة من مواجهة تداعيات الزلزال".

وقال الغباش: "لا نتحدث هنا من منطلق سياسي أو دبلوماسي بل من منطلق أخلاقيات المهنة الطبية والاعراف والقوانين الدولية التي لا تجيز منع الدول والافراد من الوصول الى العلاج والى الاستشفاء، لكن العقوبات الغربية لا تقيم وزنا لحياة المواطنين، سواء أكانت مهددة بالعقوبات أم بالكوارث الطبيعية أم بالاوبئة".