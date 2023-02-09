عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين في سوريا مستمرّة!

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تابعت فرق الانقاذ للدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية, اليوم الخميس, أعمالها في عملية رفع الانقاض والبحث عن الناجين في منطقة الغرافة - الرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية.



وقد تمكنت الفرق, من العثور على 5 جثث كانت تحت الانقاض والركام، واستمرت بالبحث حتى الساعات الاخيرة من ليل أمس بالتعاون والمشاركة مع الجمعيات الانسانية واتحاد شبيبة الثورة والقوى الامنية السورية.

وكان وفد الدفاع المدني وصل الى محافظة اللاذقية في سوريا في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الاربعاء بتاريخ 8/2/2023، حيث كان في استقباله مسؤول حركة "أمل" في سوريا أحمد الحاج حسن، رئيس مجلس المحافظة الاستاذ تيسير حبيب، المحافظ عامر هلال، شخصيات، فاعليات من المحافظة ومن اتحاد الكشاف السوري.