انحناء سكة قطار بتركيا بسبب قوّة الزلزال

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تسبب الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، يوم الإثنين 6 شباط، في انحناء قضبان السكك الحديدية بولاية كهرمان مرعش، ما يُظهر مدى قوة الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي أسفر عن دمار هائل، وخلّف آلاف القتلى وعشرات آلاف من الجرحى.



وكالة الأناضول التركية، نشرت أمس الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر الانحناء الذي أصاب سكة الحديد التي كانت مستقيمة بمقدار 2 إلى 3 أمتار، لتصبح منحنية على شكل حرف S، وذكرت الوكالة أن المنطقة التي توجد فيها سكة الحديد هي منطقة تورك أوغلو بولاية كهرمان مرعش.



من جانبها، قالت صحيفة "خبر تورك" التركية: "إن الأضرار التي لحقت بالسكك الحديدية جعلتها غير صالحة للاستخدام".

كانت الهزة الأرضية التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء الأربعاء 8, إن منطقة الزلزال شهدت 790 هزة ارتدادية، بينها 3 تجاوزت قوتها 6 درجات، و24 هزة أكبر من 5 درجات.



والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الهزة الأرضية، والولايات العشر هي: أضنة، وآدي يامان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاتاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.



يُشار إلى أنه في أحدث إحصائية لعدد وفيات الزلزال في تركيا، قال الرئيس أردوغان إن الزلزال أودى بحياة 9057 شخصاً، و52 ألفاً و979 مصاباً، فيما بلغ عدد المباني المدمرة 6 آلاف و444 مبنى، حتى مساء الأربعاء 28 شباط.

يأتي هذا فيما تتواصل جهود إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المدمرة، لليوم الثالث، حيث نجحت الفرق في إنقاذ كثيرين بمدد مختلفة تجاوز بعضها 60 ساعة.



تُعد الهزة الأرضية التي ضربت تركيا وسوريا، أقوى زلزال على مستوى العالم تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، منذ هزة أرضية بجنوب المحيط الأطلسي النائي، في آب 2021.